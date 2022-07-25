Kartepe’de "En Güzel Bahçe" yarışması düzenlenecek

Kartepe’de "En Güzel Bahçe" yarışması başlıyor. Yarışmaya katılanların tümüne, bahçe bitkileri hediye edilecek. Dereceye girenleri ise sürpriz ödüller bekliyor.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesindeki projeleri arasında yer alan "Kartepe’de Her Bahçe Çiçek Açacak" sloganıyla, "En Güzel Bahçe" yarışması 25 Temmuz - 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bahçesinin fotoğrafı ile yarışmaya katılanların tümüne bahçe bitkileri hediye edilecek ayrıca dereceye giren bahçe sahiplerine de sürpriz ödüller verilecek.

"Kartepe’nin güzelliğine güzellik katacak"

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Bu proje ile amacımız kendi imkanlarıyla, amatörce bahçelerini ekip, biçen, güzelleştirmek için çabalayan hemşehrilerimize destek vermek, motive etmek ve katkı sağlamak. Herkesin kendi bahçesini güzelleştirmesi, Kartepe’nin güzelliğine güzellik katacaktır. Bahçesinin güzelliğine güvenen veya daha da güzelleştirmek isteyen hemşehrilerim süre sonuna kadar fotoğrafları ile başvurabilirler" diye konuştu.