Kartepe’de camiiler doldu taştı

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nde Kartepe’de camilerden semaya dualar yükseldi.

Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi’nde Kartepe’de bütün camiler doldu taştı. Kartepe Belediyesi ve İlçe Müftülüğü ortaklaşa İstasyon Park Camii’nde Kadir Gecesi programı düzenlendi. Kadir Gecesi programına Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ’da katıldı. Enderun Usulü Teravih Namazı kılınan Kadir Gecesi’nde camii İmam Hatipleri Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahiler okudular. Kadir Gecesi programı sonunda Kartepe Belediyesi tarafından dondurma, helva başta olmak üzere çeşitli ikramlar verildi.

"Arınma gecesidir"

Program sonunda konuşan Kartepe İlçe Müftüsü İrfan Üstündağ “Kadir Gecesi’nin önemine dikkat etmeliyiz. Allah (c.c.) biz Kur’an-ı Kerim’i Kadir Gecesi indirdik demektedir. Kur’an-ı Kerim herhangi birinin mektubu, kitabı değil, Allah’ın kelamı sözlerin en güzeli yer almaktadır. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Kadir Gecesi’nde melekler yer yüzüne inerler. Bu gecede çeşitli takdirler yer almaktadır. Arınma gecesidir. Sabah doğuncaya kadar bu güzellikler devam etmektedir. Kadir Gecesi’nde inanarak ibadet ederse tüm günahlarının affedildiği bildirilmektedir” dedi.