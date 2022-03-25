banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Haftanın son gününde piyasalarda durum ne?
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Bu sabah akaryakıt zammı ile güne merhaba dedik!
Türkiye'de hangi şehirde kaç milletvekili var?
Türkiye'de hangi şehirde kaç milletvekili var?

Kartepe Zirvesi’nde pandemi ve kent yönetimi görüşüldü

Kartepe Zirvesi’nin 2. gününde pandemi ve kent yönetiminin yanı sıra şehrin sosyal politika araçlarına değinildi.

KOCAELİ 25.03.2022, 15:02
Kartepe Zirvesi’nde pandemi ve kent yönetimi görüşüldü

Kartepe Zirvesi’nin 2. gününde pandemi ve kent yönetiminin yanı sıra şehrin sosyal politika araçlarına değinildi.

Kartepe Zirvesi 2022’nin 2. gününde Kocaeli Kongre Merkezi Selim Sırrıpaşa Salonundaki ilk oturumun konuşmacıları Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Asmin Kavas Bilgiç, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Prof. Dr. Sülün Evinç Torlak, Pamukkale Üniversitesi Tancu Söyleyici, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Prof. Dr. Hamza Ateş, Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Suna Ersavaş Kavanoz, Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Nisa Erdem, Marmara Üniversitesi Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit oldu. Oturum başkanlığını Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşegül Mengi üstlendi.

"7 milyona yakın can kaybı yaşandı"

İlk oturumun ilk konuşmacısı Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Prof. Dr. Sülün Evinç Torlak, pandemi ile mücadelede Unesco öğrenen kentler küresel ağı konusuna değindi. Torlak, "Küresel sorunlarla küresel mücadele etmek gerekir. Öğrenen kentlere benzer kentler seçilip, sisteme üye kentlerle karşılaştırmalı analiz yapılarak, Unesco’nun odak ağına baktık buna göre de tablomuzu oluşturduk. Kentler arasında karşılaştırmasına baktık. Öğrenen kentler benzer kentler arasında hiçbir fark olmadığını fark ettik aynı zamanda öğrenen kentlerin pandemiye hazır olmadığını gördük. 7 milyona yakın can kaybı yaşandı. Çünkü dünyanın daha önce böyle bir durumla karşılaşmadığı için olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki gıda sıkıntısına ve iklim krizlerine hazırlıklı olmalı gerekli önemler alınmalıdır" dedi.

"Yerel diploması daha işlevsel bir alandır"

Karadeniz Teknik Üniversitesi Arş. Gör. Nisa Erdem, "Yerel diplomasi, bilgi alışverişinin en iyi uygulamalarının yapıldığı bir alan. Hükümetler arası ilişkilere dayandığından yerel diploması daha işlevsel bir alandır. Yerel diplomasinin pandemi ile mücadelede etken bir alan olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit ise "Yakın geçmişte özel sektör kuruluşlarının etkinlik, etkililik, verimlilik ve rekabet edebilirliği sağlamak adına geliştirdiği en önemli planlama yaklaşımlarından birisi, ’stratejik planlama’ şeklinde kendin göstermiştir. Belediyelerin 2019 yılında hazırlamış oldukları stratejik planları 2020 yılında negatif sonuç verdi" ifadesini kullandı.

Toplantının sonunda sunum yapan tüm kişilere katılım sertifikası verildi.

Şehirlerin sorunları ele alındı

Diğer oturumda ise sosyal politikalar ve şehirlerin sosyal sorunları ele alındı. Oturuma; Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Ümmügülsüm Zor, Altınbaş Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Murad Canbulut, Saraybosna Üniversitesi Doç. Dr. Emine Yaman, Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. Fatih Bilal Alodalı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Prof. Dr. İsmail Sevinç, Trakya Üniversitesi Prof. Dr. Mahmut Güler, Trakya Üniversitesi Dr. Öğr. Burak Mert Parlıyan katıldı.

"Kocaeli başarılı örnektir"

Sakarya Üniversitesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Taylan, dirençli şehirler için kırılgan toplulukların güçlendirilmesi ile Türkiye’deki Romanlar örneğini konu aldı. Taylan, "Nitel bir araştırmaya dayanan çalışmada bu veriler, 2021 yılı kasım ayında, Türkiye genelindeki 25 farklı şehirden Roman kanaat önderinin katıldığı odak grup görüşmesinden elde edildi. Yaşadığımız sorunlar nedir bizler ne bekliyoruz araştırdık. Yardım kısmı bu işin son ayağıdır. Çalışmalar arttı Roman açılımı süreci başlatıldı, strateji belgeleri hazırlandı. Romanların eğitim, barınma, istihdam, sağlık ve sosyal hizmetler konularındaki sorunları ve bu sorunların çözümündeki öneriler ele alınmalı. Mesleki eğitimlere yönlendirilmeli diye düşünüyorum. Kocaeli de bu başarılı gerçekleşiyor. Çalışmalarımda bunu gördüm" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 66
2. Sevilla 29 57
3. Barcelona 28 54
4. Atletico Madrid 29 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 29 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 29 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 29 26
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19