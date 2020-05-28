Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105177
ALTIN
377.566
DOLAR
6.8053
STERLİN
8.3422
EURO
7.4885

Kartepe taziye evi inşaatında sona gelindi

KARTEPE BELEDİYESİ TARAFINDAN PROJELENDİRİLEN TAZİYE EVİ İNŞAATINDA ÇALIŞMALARDA BİTME NOKTASINA GELİNDİ.

Kartepe taziye evi inşaatında sona gelindi

KARTEPE BELEDİYESİ TARAFINDAN PROJELENDİRİLEN TAZİYE EVİ İNŞAATINDA ÇALIŞMALARDA BİTME NOKTASINA GELİNDİ.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:03
4 Okunma
Kartepe taziye evi inşaatında sona gelindi

Kartepe Belediyesi tarafından projelendirilen taziye evi inşaatında çalışmalarda bitme noktasına gelindi.

Kartepe Belediyesi, korona virüsle mücadele ederken projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapımına devam edilen 432 metre kare kapalı, 80 metre kare açık alan olarak projelendirilen taziye evinde de çalışmalar sürüyor. 243 metre kare erkek taziye salonu, 95 metre kare erkek taziye salonu, 15 metre kare yönetim ofisi, 29 metre kare mutfak, ayrıca bay-bayan ve engelli şadırvan ile lavabo yer alacak. Oturma gruplarının da yer alacağı ve çok amaçlı olarak tasarlanan taziye evinin çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. İnşa edilen bina mahallenin diğer sosyal ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda kültür evi olarak da hizmet verecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Çok şükür artık ülkemizde azalan eğilime geçtik. Bunu korumak ve vakaları sıfırlamak için kontrollü sosyal hayat, fiziksel mesafe, kişisel hijyen kurallarını hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Bu süreçte kısa bir süreliğine yatırımlarımıza ara vermek durumunda kaldık. Normalleşirken belediyemiz olarak yatırımlarımıza hız vermeye başladık. Taziye evi projesi en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dilovası’nda kızlar ödülleri sildi süpürdü
Dilovası’nda kızlar ödülleri sildi süpürdü
Büyükşehir’den otobüs durakları için online ihale
Büyükşehir’den otobüs durakları için online ihale
İzmit’te taksiler dezenfekte edildi
İzmit’te taksiler dezenfekte edildi
Başkan Büyükakın, “Aslolan hizmet etmektir, gönüllere girmektir’’
Başkan Büyükakın, “Aslolan hizmet etmektir, gönüllere girmektir’’
İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı
İzmit’te tüm camiler ibadete hazırlandı
Başkan Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Büyükakın çalışmaları yerinde inceledi
Başkan Büyükakın, şehitlerin kabirleri başında dua etti
Başkan Büyükakın, şehitlerin kabirleri başında dua etti
Alikahya mezarlıkları bayram sonrasına hazırladı
Alikahya mezarlıkları bayram sonrasına hazırladı
Büyükşehir’den çikolata ve şeker denetimi
Büyükşehir’den çikolata ve şeker denetimi
Kartepe’de sağlık çalışanlarına bayram hediyesi
Kartepe’de sağlık çalışanlarına bayram hediyesi
İzmit Cedit’teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve Büyükşehir yapacak
İzmit Cedit’teki kentsel dönüşümü Bakanlık ve Büyükşehir yapacak
İzmit’te ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor
İzmit’te ibadete açılacak camiler dezenfekte ediliyor
Başkan Kocaman milli sporcuları unutmadı
Başkan Kocaman milli sporcuları unutmadı
Moral otobüsü 19 Mayıs coşkusunu Darıca’ya yayıyor
Moral otobüsü 19 Mayıs coşkusunu Darıca’ya yayıyor
Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti
Körfez’de gönüllü eller 50 bin maske üretti
Başiskele’de parklar çocuklar için hazırlandı
Başiskele’de parklar çocuklar için hazırlandı
İzmit Belediyesi dal öğüterek 12 milyon TL tasarruf sağlayacak
İzmit Belediyesi dal öğüterek 12 milyon TL tasarruf sağlayacak
Körfez’de semt pazarları denetleniyor
Körfez’de semt pazarları denetleniyor
İzmit Belediyesi yazılım uzmanı alacak
İzmit Belediyesi yazılım uzmanı alacak
Yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor
Yaya üst geçit asansörleri temiz tutuluyor

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim