Kartepe taziye evi inşaatında sona gelindi

Kartepe Belediyesi tarafından projelendirilen taziye evi inşaatında çalışmalarda bitme noktasına gelindi.

Kartepe Belediyesi, korona virüsle mücadele ederken projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde yapımına devam edilen 432 metre kare kapalı, 80 metre kare açık alan olarak projelendirilen taziye evinde de çalışmalar sürüyor. 243 metre kare erkek taziye salonu, 95 metre kare erkek taziye salonu, 15 metre kare yönetim ofisi, 29 metre kare mutfak, ayrıca bay-bayan ve engelli şadırvan ile lavabo yer alacak. Oturma gruplarının da yer alacağı ve çok amaçlı olarak tasarlanan taziye evinin çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. İnşa edilen bina mahallenin diğer sosyal ve kültürel ihtiyaçları doğrultusunda kültür evi olarak da hizmet verecek.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Çok şükür artık ülkemizde azalan eğilime geçtik. Bunu korumak ve vakaları sıfırlamak için kontrollü sosyal hayat, fiziksel mesafe, kişisel hijyen kurallarını hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Bu süreçte kısa bir süreliğine yatırımlarımıza ara vermek durumunda kaldık. Normalleşirken belediyemiz olarak yatırımlarımıza hız vermeye başladık. Taziye evi projesi en kısa sürede tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunulacaktır” dedi.