Kartepe sivil toplum merkezi tamamlanıyor

Kartepe Belediyesi tarafından yapımına başlanan sivil toplum merkezi hizmet binası bitme aşamasına geldi.

Kartepe Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Kent Meydanı’nda bulunan Kaymakamlık binası yanında yapımına başlanan sivil toplum merkezi hizmet binası çalışmalarında sona gelindi. İki katlı olarak sosyal donatılarla birlikte toplam 360 metre kare olarak inşa edilen merkezde çevre düzenlemesinin tamamlanması sonrasında Kartepe Ziraat Odası ve Kartepe Muhtarlar Derneği de hizmet vermeye başlayacak.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, sivil toplum merkezinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrasında Başkan Kocaman, “Kartepemiz sivil toplum merkezi hizmet binamız kısa zamanda çevre düzenlemelerinin tamamlanması sonrasında hizmete açılacaktır. Fonksiyonel bir yapı olmasını amaçladık. Merkezi konumuyla hemşehrilerimize kolaylık sağlayacaktır. Zaman içerisinde ihtiyace binaen STK’larımıza hizmete sunacağız” dedi.

Öte yandan Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması sonrasında daha önce Cuma günü kurulan Köseköy Merkez Pazarı ve Pazartesi kurulan Maşukiye Pazarı’nın Cumartesi günü kurulacağını duyurdu.