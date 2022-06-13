Kartepe Şevkatiye’ye çocuklar ve gençler için sosyal alan

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Arslanbey Şevkatiye Mahallesi’ne içerisinde yürüyüş yolları, basketbol sahası ve çocuk oyun gruplarının olacağı park inşaatına başladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Şevkatiye Mahallesi inşa edilen çok amaçlı ve sosyal donatılara sahip parkın içerisinde 265 metrekare çocuk oyun alanı, 74 metrekare fitness alanı, 79 metrekare tuvalet ve mescit yer alacak. Bununla birlikte yetişkinler ve gençlerin kaliteli vakit geçirip spor yapabileceği futbol sahası, kafe ve soyunma odası, basket sahası ve yürüyüş yolları yapılması planlandı. Alanın içerisinde bulunacak idari binaların kalıpları hazırlandı, aynı zamanda çevre duvarları örülürken, ekipler alanda çalışmalarına devam ediyor.