Kartepe Kurban Bayramı’na hazır

Kartepe Belediyesi, vatandaşların huzurlu vakit geçirmeleri hedefiyle Kurban Bayramı öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı.

Kartepe Belediyesi ekipleri çalışmalarını hızlandırarak ilçeyi Kurban Bayramına hazır hale getirdi. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de park ve oyun alanlarındaki temizlik, aydınlatma, bakım ve onarım işlerini yaparak bayrama hazır hale getirdi. Ekipler ayrıca tüm kabristanların temizlik, bakım, peyzaj düzenlemelerini tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ise ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları arife gününe kadar tamamlayacak.

Temizlik İşleri Müdürlüğü de ilçedeki cadde ve sokaklarda yol yıkama ve süpürme işlemleri yanında bayram namazı öncesi tüm camilerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını bayram sabahına kadar tamamlayacak.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bayram süresince görevlerinin başında olacak. Kartepe Belediyesi arife günü ve sonrasında kabristanlık ziyaretinde bulunacak vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmeleri için gerekli önlemleri de aldı.

Kartepe’de Kurban Bayramı öncesinde İstasyon Mahallesi Salı, Arslanbey, Derbent ve Uzunçiftlik Pazarları kurulacak. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nün önceden kurduğu Kurban Yakalama Timi de iş başında olacak. Tim içerisinde yer alan ekip üyeleri eğitimlerini tamamlayarak görevlerine başladı. Bir veteriner ile dört personelin yer aldı.

Öte yandan belediye yetkilileri, Kurban Bayramında kesilen kurbanların sakatatlarının çöpe atılmaması gerektiği yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.