Kartepe Kent Meydanı Cami’nde aynı anda 3 bin 235 kişi ibadet edebilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce Kartepe Kent Meydanında yapılan camide çalışmalar devam ediyor. Camide aynı anda 3 bin 235 kişi ibadet edebilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaptığı çalışmaların yanında ibadet yerlerinin ihtiyaçlarını da karşılıyor. Birçok ibadethaneye destek veren büyükşehir belediyesi, yaptığı Kartepe Kent Meydanı Cami’nde çalışmalara devam ediyor. Bodrum katı, zemin katı, mahfil katı olmak üzere üç kattan oluşan Kartepe Kent Meydanı Cami inşaatında iç mekan kaba sıva imalatları devam ediyor. Mekanik sıhhı tesisat imalatlarının yapıldığı cami inşaatında ayrıca elektrik borulama imalatları devam ediyor. 2 bin 265 metrekare olarak planlanan camide aynı anda 3 bin 235 kişi ibadet edebilecek.