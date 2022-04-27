Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Olgun: "Polislerimize vatandaşlarımız çok büyük destek verdi"

Kocaeli’de iftar etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, "Asayişi ve huzuru sağlayan polislerimize vatandaşlarımız çok büyük bir destek verdi" dedi.

Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından iftar programı düzenlendi. Ezan okunmasıyla beraber dualar edilip oruçlar açıldı. Vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşen iftarda, Kartepe Kaymakamı Aktuğ Çağlar ve İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun da yer aldı.

"Polislerimize vatandaşlarımız çok büyük bir destek verdi"

Vatandaşların her daim kendilerine büyük destek verdiğini belirten Kartepe İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, "Bugün Kadir Gecemizde, tüm vatandaşlarımızla, hep birlikte bir iftar kutlamak nasip oldu. Allah’a bize bugünleri nasip ettiği için çok şükrediyoruz. Onur ve gururla geçen ve asayişi, huzuru sağlayan polislerimize vatandaşlarımız çok büyük bir destek verdi. Kalabalık bir şekilde iftarı kutladık. Bu vesileyle şehitlerimize ve gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Ayrıca bize destek veren tüm vatandaşlarımıza sevgilerimizi, saygılarımızı arz ediyoruz" şeklinde konuştu.