Kartepe İHL Spor Salonu’nun çevre imalatı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin inşa ettiği ve dış cephesi tamamen şekillenen Kartepe Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) Kapalı Spor Salonu’nun çevre imalatlarına başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan Kartepe Anadolu İHL yanına spor salonu inşa ediliyor. Yapının dış cephesi tamamen şekillenirken çevre imalat işlerine başlandı. Yaklaşık bin 100 metrekare taban alanı üzerine inşa edilen ve toplam bin 600 metrekare kapalı alana sahip olacak yapının, çevre perde duvar temel betonu döküldü. Ekiplerin hummalı çalışmaları devam ederken yapının elektrik tesisat montajına, mekanik havalandırma kanal tesisatına ve tavanların saten imalatına devam ediliyor. Çevre imalatlarına da başlanan yapının çevre perde duvar temel betonu döküldü. Alçı sıva imalatlarını da sürdüren ekipler, paslanmaz imalatını tamamlarken kapıların ve pencerelerin oturduğu çerçeve olan söve montajına başladı.

Yapının zemin katında ortak kullanım alanlı basketbol ve voleybol sahası bulunacak. Ortak saha alanına 28 çarpı 15 metre ölçülerinde basketbol sahası ve 9 çarpı 18 metre ölçülerinde voleybol sahası yapılacak. 220 kişilik tribün yapılacak olacak spor salonunda antrenör odası, soyunma odaları, duşlar, bay - bayan engelli tuvaletleri, güvenlik-idare odaları, mekanik tesisat odası ve büfe yer alacak. Ayrıca 1.katta diğer sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için toplam 360 metrekare ölçülerinde 3 adet salon bulunacak. Spor salonunun yapımında 33 ton demir, 15 ton hasır çeliği kullanılacak. Yapıda 115 ton yapı çeliği ve yaklaşık bin metreküp hazır beton uygulanacak.