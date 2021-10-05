Kartepe ekim ayı meclis toplantısı yapıldı

Kartepe Belediyesi, ekim ayı olağan meclis toplantısında 7 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı, belediye hizmet binası meclis salonunda Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman başkanlığında yapıldı. Toplantıda, meclis gündeminde yer alan Sarımeşe, Karatepe mahalleleri uygulama imar planı değişikliği ve Kartepe Belediyesine ait Hikmetiye Mahallesinde bulunan iki adet binanın pandemi döneminde artan ihtiyaç nedeniyle depo olarak kullanılmak üzere Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsisi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis gündemine gelen teklifler arasında yer alan Acısu Mahallesi uygulama imar planı değişikliği İmar Komisyonu’na, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği’ne üyelik maddeleri oy birliği ile kabul edilirken, birlik üyeliğine meclis üyeleri Selami Tarakçı ve Ahmet Sağırkaya oy çokluğu ile seçildi.

Kartepe Belediyesi ekim ayı meclis gündeminde yer alan 2022 Mali Yılı Performans Programı ve 2022 Mali Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’na oy birliği ile havale edilirken, yasa gereği bu maddeleri görüşmek üzere meclisin 19 Ekim 2021 Salı günü saat 10.00’da toplanmasına karar verildi.