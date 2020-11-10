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Kartepe Beyaz Gül Sokak’ta sona gelindi

KARTEPE BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA KOCAMAN, TARAFINDAN ÜÇ MAHALLENİN ORTAK KULLANIM ALANINDA YER ALAN BEYAZGÜL SOKAK BİTİŞİK YANDAKİ YOL GENİŞLETME ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEYEREK BİLGİ ALDI.

KOCAELİ 10.11.2020, 10:23
Kartepe Beyaz Gül Sokak’ta sona gelindi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, tarafından üç mahallenin ortak kullanım alanında yer alan Beyazgül Sokak bitişik yandaki yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Kartepe Belediyesi, Fatih Sultan Mehmet, Rahmiye ve Köseköy Mahalle sakinlerinin ortak ve yoğun bir şekilde kullandığı Beyazgül Sokak da başlayan yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor. Dar olması nedeniyle yaya ve araç trafiği konusunda risk oluşturan Beyazgül Sokak’ta devam eden çalışmalar, sokak üzerinde yer sahiplerinin rızası alınarak başlatıldı. Çalışma ile imar sınırına kadar genişletilecek sokaktaki yol, yaya ve araç trafiği için güvenli hale gelecek.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı. Çalışmaları değerlendiren Başkan Kocaman, “Fatih Sultan Mehmet, Rahmiye ve Köseköy mahallelerimiz tarafından ortak kullanılan 600 metre uzunluğundaki Beyazgül Sokak’taki çalışmalarımız hızla ilerliyor. Halkımızın huzuru ve trafik güvenliğini hem de yol konforunu sağlamak için ekiplerimiz titizlikle çalışıyorlar” dedi.

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