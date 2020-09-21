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Kartepe Belediyesi’nden gazilere anlamlı ziyaret

KARTEPE BELEDİYESİ ALO EVLAT SAĞLIK KULÜBÜ, 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ MÜNASEBETİYLE KARTEPE’DE YAŞAYAN GAZİLERİ ZİYARET ETTİ.

KOCAELİ 21.09.2020, 11:23
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Kartepe Belediyesi’nden gazilere anlamlı ziyaret

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Kartepe’de yaşayan gazileri ziyaret etti.

Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, Gaziler Günü’nün 99’ncu yıl dönümünde ilçede yaşayan gazileri unutmadı. Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri Kartepeli gazileri evlerinde ziyaret ederek 19 Eylül Gaziler Günlerini kutladı. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın selamını ve hediyelerini takdim eden Alo Evlat, kahraman gazilere gurur ve mutluluk yaşattı. Kartepelilere temel ihtiyaçların karşılanması noktasında yardımcı olan görevliler, bayram, hafta sonu demeden yaşlı ve ihtiyaç sahibi Kartepeliler’in yanında olmaya devam ediyor.

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