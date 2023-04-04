Kartepe Belediyesi nisan ayı meclis toplantısı yapıldı

Kartepe Belediyesi’nin nisan ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısı öncesinde Denetim Komisyonu Raporu okunarak bilgi verildi. Meclise yapılan seçim neticesinde Kartepe Belediyesi’nde bir yıl süreyle görev yapacak olan encümen üyeliklerine Ahmet Özüer, Hakan Özçelik ve Yüksel Dilek seçildi. Bir yıl görev yapacak olan ihtisas komisyonu seçimleri yapıldı. Plan ve Bütçe Komisyonu’na Ali Karakaş, Murat Soyer, Niyazi Aydın, Kerem Yılmaz, Hasan Bayrak, İmar Komisyonu’na Enes Aydınlı, Ali Rıza Subaşı, Eda Açıkyol, Faruk Cengizhan, Yakup Kalmuk, Sosyal Hizmetler Komisyonu’na Recep Topal, Ahmet Sağırkaya, Selçuk Kösemen, Ali Kumru, Ayla Aydın Demir, Çeşitli İşler Komisyonu’na Tahsin Varol, Emine Özdemir, Recep Ubay, Mahir Tutak, Özlem Çankaya, Çevre Komisyonu’na Erol Yılmaz, Faruk Sarman, Fatma Öztaşkın, Yüksel Dilek, Esat Alioğlu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na Mahir Tutak, Ali Kumru, Orhan Akyüz, Hakan Özçelik ve Ayla Aydın Demir seçildi.

Meclis gündeminde yer alan iş yeri ruhsatı alan tespiti, Emekevler Mahallesi uygulama imar planı değişikliği, İbrikdere ve Uzuntarla mahallelerindeki eski K9 planlama bölgesi ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği itirazları, Uzunbey, Uzunçiftlik, Emekevler, Acısu ve Sarımeşe mahalleleri ile ilgili hazırlanan uygulama imar planı değişikliği ek süre talebi oy birliği ile kabul edildi.