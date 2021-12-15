Kartepe Belediyesi kar sezonuna hazır

Kartepe’de etkili olmaya başlayan kar yağışıyla birlikte yolların sürekli ulaşıma açık olması için Kartepe Belediyesi ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Kocaeli’de uzun süredir beklenen ve etkili olan kar yağışının başlamasıyla birlikte Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kar timleri çalışmalarına başladı. Kar timi 50 personel, 3 tuzlama aracı, 3 kar küreme aracı, 3 grayder, 7 kepçe, 2 looder ve 5 kamyonet ile nöbete başladı. Kartepe Belediyesi ekipleri 2 farklı grup olarak merkez de Uzunçiftlik, Sarımeşe, Uzuntarla, Eşme ve Acısu ile Arslanbey, Suadiye, Derbent, Maşukiye ve Karatepe bölgelerinde kar, tipi ve buzlanmaya karşı çalışmak için hazır. İlçe içindeki güzergahlar ile köy bağlantı yollarının açık kalmasını sağlayan ekipler, Kartepe’de kar yağışlarından halkın olumsuz etkilenmemesi için gece gündüz görev başında olacak.

"Hazırlıklarımızı tamamladık"

Belediye ekiplerinin göreve hazır olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Kış ayının kendisini göstermesiyle birlikte Kartepe Belediyesi olarak bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Kar yağışı devam etmektedir. Büyükşehir belediyemizin ekipleri ile birlikte koordineli olarak çalışma yapılmaktadır. Geçen sene yoğun kar yağışı olmuştu. Bu senede tüm imkanlarımızla birlikte sahadayız. İhtiyaç duyulması durumunda karla mücadele araç sayısını 70’e çıkarabiliyoruz" dedi.

"Personel sayısını arttırabiliriz"

İhtiyaç duyulması durumunda personel sayısının arttıracaklarını söyleyen Başkan Kocaman, "Şuanda 50 personel ile ekiplerimiz çalışmalara başladı. İhtiyaç duyulması durumunda bu sayı 90 kişiye kadar çıkmaktadır. Doğa şartlarının değiştiği bu günlerde bizler elimizden gelen en iyi şekilde hazırlık yaptık. Yoğun kar yağışı durumunda hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları çok önemlidir. Zorunlu haller dışında trafiğe çıkmamaları, ayrıca kış lastikleri taksınlar zincirlerini yanlarından ayırmasınlar" diye konuştu. açıklamasında bulundu.