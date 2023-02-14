Kartepe Belediyesi Defne’de yaraları sarıyor

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ekibiyle birlikte depremin vurduğu Hatay Defne’de çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen iki büyük depremin ardından Hatay Defne’de görevlendirilen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, ekibiyle birlikte afet bölgesindeki çalışmalarını sürdürüyor. AFAD Hatay İl Koordinasyon Merkezi’nde ihtiyaç analizi toplantısına katılan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, bölgenin en elzem ihtiyaçlarından biri olan temizlik çalışmalarını başlattı. Kartepe Belediyesi ekiplerinin görev dağılımlarının yapılmasıyla birlikte Defne sokaklarında temizlik çalışmalarına devam ediliyor. Mustafa Kocaman ve ekipleri, depremden etkilenen çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler de dağıtıyor. Kartepe Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan yardım çadırında 24 saat sıcak çorba ikramı yapılıyor. Adnan Ezelsoy Sevgi Parkı’nda kurulan çadırlarda depremzedeler için sürekli gıda, giysi ve hijyen malzemesi yardımları yapılıyor.

Deprem sonrasında yaşanabilecek muhtemel salgın veya hastalıkların önüne geçmek için temizlik işleri personeliyle titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Kocaman, "Hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyorlar. İlçeye yakın köylere giderek orada bulunan ihtiyaçları da gideriyoruz. Biz buradayız. Bir söz verdik. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız. Canımızla kanımızla depremzedelerimizin hizmetindeyiz. Kenetlendik, yaralarımızı birlikte saracağız" dedi.