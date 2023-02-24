Kartepe Belediyesi 6’ncı kez kan bağışı kampanyası düzenledi

Kartepe Belediyesi ve Kızılay iş birliğinde depremzedeler için 6’ncı kez kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, kampanyaya kan vererek destek oldu.

Deprem felaketinin ardından azalan kan stoklarının güçlendirilmesi için Karatepe Belediyesi ve Kızılay ortaklığında kan bağışı kampanyası düzenlendi. Belediye hizmet binasında 6’ncısı gerçekleştirilen kampanyaya vatandaşlar ilgi gösterdi. Kan vererek depremzedelere destek olan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Asrın felaketinin ardından Türk Kızılay’ımızın kan stoklarını güçlendirmek adına belediye hizmet binamızda gerçekleştirdiğimiz kampanyaya belediye personelimiz ve Kartepeli hemşerilerimiz büyük ilgi gösterdi. Herkese çok teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki verilen her damla kan bir can demektir" dedi.