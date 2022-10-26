Kartepe Belediyesi, 3 mahallede bulunan taşınmazlarını satışa çıkardı

Kartepe Belediyesi Derbent, Arslanbey ve Sarımeşe mahallelerinde bulunan taşınmazlarını satışa çıkardı.

Kartepe Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Derbent, Arslanbey ve Sarımeşe mahallelerinde bulunan taşınmazlar satışa çıkarıldı. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddeleri doğrultusunda kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihale, 3 Kasım Perşembe günü saat 10.10 da Encümen Salonunda yapılacak.

Derbent Mahallesi 256 ada 1 parsel 4.290 metrekare turizm tesis alanı 12 milyon 870 bin TL, 237 ada 9 parsel 6.052 metrekare konut alanı 18 milyon 160 bin TL, Arslanbey Mahallesi 157 ada 1 parsel 3.661 metrekare ticaret alanı 10 milyon 305 bin TL ve Sarımeşe Mahallesi 630 ada 17 parsel 832 metrekare konut alanı 2 milyon 955 bin TL muhammen bedel ile ihaleye çıkacak.