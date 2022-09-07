Kartepe Ataşehir’e mesire alanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların dinlenip stres atması için Kartepe Arslanbey Ataşehir’de mesire alanı çalışmalarına başladı.

Kentin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Arslanbey Ataşehir’de yeni bir mesire alanı yapmak için çalışma başlattı. Daha önce vatandaşlar tarafından piknik yapmak amacıyla kullanılan yeşil alan mesire alanı haline getiriliyor. Toplam 16 bin metrekare alanda yapılacak ve bölgeye 10 bin metrekare nitelikli aktif yeşil alan kazandıracak mesire alanı, çalışmaların ardından vatandaşların hizmetine açılacak. Mesire alanı bölge sakinlerine sosyal aktiviteler için yeni bir alternatif olacak.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri bu doğrultuda bölgede tırpan ve temizlik çalışması yaptı. Otlar ve yabani bitkiler ekiplerce kesilerek temizlendi, çöpler toplandı. Bununla birlikte yürüyüş yollarının sarı kumu atılarak yürüyüş parkurları belirlendi. Aydınlatma hatları da çekildi. Çalışmalar çerçevesinde mesire alanına bin 500 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde yürüyüş yolu yapılacak. Gençler için ise 28x16 metre ebadında futbol sahası inşa edilecek. 220 metrekare çocuk oyun alanı, tuvalet ve mescit binası, piknik masaları ve çevre aydınlatması yapılacak. Ataşehir Mesire Alanı içerisinde ayrıca çocuk oyun grubu ve fitness grubu da yer alacak.