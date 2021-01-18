Karlı yolları verilen mücadele Akmeşe’yi elektriğe kavuşturdu

İzmit Belediyesi ekipleri karlı yolları açarak, Akmeşe’de yaşanan elektrik kesintisinin sorunu için bölgeye gitmeye çalışan ekiplerin ulaşımını kolaylaştırdı.

Yoğun kar nedeniyle yolların açık kalması için gece gündüz mesai yapan İzmit Belediyesi ekipleri, Akmeşe’de yaşanan elektrik kesintisinin giderilmesi için elektrik dağıtım şirketi ekiplerini bölgeye ulaştırmak ve mağduriyeti önlemek amacıyla yollarda büyük mücadele verdi. İzmit Belediyesi sorumluluk alanında olmasa bile tüm ana arterlerde, ara sokaklar ile caddelerde ve tüm köylerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, farklı kurumların işlerini kolaylaştırmak adına da büyük emek veriyor. Bu kapsamda elektriği kesilen köylere ekiplerinin ulaşması için İzmit Belediyesi ekipleri, yollarda yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla büyük destek verdi. Çalışmanın ardından Akmeşe’ye ulaşan ekipler, yaptıkları çalışma ile bölgeye yeniden elektrik ulaşmasını sağladı.

Kar muhalefeti nedeniyle yolların kapanmaması için özveriyle çalışan İzmit Belediyesi Fen İşleri, Park Bahçeler, Temizlik İşleri ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarını ile Recepköy, Balören, Karaabdülbaki, Sapakpınar, Gülbahçe Kadriye, Düğmeciler, Emirhan, Kozluca, Orhaniye, Çubuklu Osmaniye, Akmeşe, Gedikli, Zeytinburnu, Bayraktar, Bulduk Piroğlu yollarının açılmasını sağladı.

Ekipler ayrıca Akpınar TOKİ, Orhan ve Tüysüzler mahallelerinde de yoğun kar temizleme çalışması gerçekleştirdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Başkan Yardımcısı Ünal Özmural çalışmaları yerinde incelerken, ekiplerle beraber kar mesaisi yaptılar. Çalışmaları yerinde inceleyerek Akpınar’da ekiplerle beraber mesai yapan Başkan Hürriyet, "Ekiplerimiz 3 gün 3 gecedir kar mesaisinde. Özellikle kentin yüksek kesimleri başta olmak üzere merkez ve kırsalda sokak sokak özveriyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Tüm ekiplerimizle tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla görev başındayız" dedi.