Karla mücadele sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yollarda buzlanma ve kapanma olmaması için çalışmalarına devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekipleri ana arterler, cadde ve bulvarlar olmak üzere rakımı yüksek kesimlerde tuzlama ve küreme çalışmalarının yanı sıra yol genişletme ve açma çalışması yapıyor. Ekipler yolda kalan vatandaşlara da yardımcı oluyor. Kocaeli genelinde kent merkezinde, ilçelerde ve köylerde kapalı yol bulunmuyor. Kocaeli genelinde 220 araç ve 650 personelle tüm ilçelerde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapan ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışıyor. Kentin başta ana caddeleri olmak üzere tüm ilçeler ve köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması ile buzlanmanın herhangi bir olumsuzluk oluşturarak vatandaşların can veya mal kaybına uğramaması için canla başla çalışma yapılıyor.

24 saat iki vardiya

Gece ve gündüz iki ekip nöbet tutan karla mücadele ekipleri, yağan karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar ile araçların yol güvenliğini sağlayan ekipler, tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmalarıyla sürekli yolları açık tuttu.