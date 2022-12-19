Karla mücadele ekiplerinin mesaisi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Kartepe’de etkisini gösteren kar yağışının olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için çalışmalara başladı.

Marmara Bölgesinin önemli kış turizm destinasyonlarından Kartepe’de kar yağışı etkili oluyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri de Kartepe zirvesinde mesaisine başladı. Ekipler, yer yer 5 santimetreyi bulan kar yağışının olumsuzluğa sebebiyet vermemesi için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürecek.