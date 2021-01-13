banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
SON DAKİKA: RTÜK’ten Halk TV’ye Fikri Sağlar cezası
SON DAKİKA: RTÜK’ten Halk TV’ye Fikri Sağlar cezası
Türk pasaportuyla hangi ülkelere vizesiz girilebiliyor
Türk pasaportuyla hangi ülkelere vizesiz girilebiliyor
Erdoğan da o uygulamaya geçti: İlk mesajı ne oldu?
Erdoğan da o uygulamaya geçti: İlk mesajı ne oldu?
Türk yemeklerimiz dünya listesinde
Türk yemeklerimiz dünya listesinde

Karla mücadele ekipleri hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı öncesi kentin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekiplerini oluşturdu.

KOCAELİ 13.01.2021, 13:41
2
Karla mücadele ekipleri hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı öncesi kentin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekiplerini oluşturdu.

Meteoroloji’nin hava tahminlerine göre Kocaeli’nde 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu gün yüksek kesimlerde başlayan kar yağışının pazartesi gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, kar yağışı öncesi kentin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekiplerini oluşturdu ve hazırlıklarını tamamladı. Kartepe’de yağan kar yağışında ekipler yolları sürekli açık tuttu.

Dün gece itibariyle etkisini gösteren kar yağışı ile birlikte kentimizin önemli turizm merkezi Kartepe zirve yolunda yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Zirve yolunda Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı kar timleri gece boyunca karla mücadele etti. Çalışmalarda tuzlama kamyonu, ekskavatör, rotatif, pto ve greyder iş makineleri kullanılarak Kartepe Zirve Yolu’nda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçildi. Ekipler karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların kaymasına neden olmaması için gece boyu kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

Yaklaşık 200 kişiden oluşan karla mücadele ekibi gece ve gündüz iki ekip nöbet tutacak. Yağışın şiddetine göre sayıların azaltılıp artırılacağı ekipler 24 saat kar temizleme ve tuzlama çalışması gerçekleştirecek. Yapılan çalışmalar ile araçların yol güvenliğini sağlayacak Büyükşehir Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, tüm ilçelerde belirlenen noktalarda iş makineleriyle yol tuzlama ve küreme çalışmalarıyla sürekli yolları açık tutacak. Greyder, loader, bobcat, ekskavatör, pto gibi iş makineleri ve tuz yüklü kamyonlarla tüm ilçelerde 24 saat nöbette olacak Karla Mücadele Ekipleri, tuzlama ve kar küreme çalışmalarıyla yolları güvenli hale getirecek.

Gebze’de 16, Derince ’de 11, Körfez’de 15, İzmit’te 45, Kartepe’ de 22, Başiskele’ de 15, Gölcük’te 8, Karamürsel’de 6, Kandıra’da 10, Solaklar Şantiyesi’nde 7 olmak üzere toplam 155 Karla Mücadele Ekibi şu anda teyakkuzda. 36 adet pto, 17 adet greyder, 8 adet loader, 9 adet ekskavatör, 2 adet bobcat köy yollarında kullanılacak 24 adet kar bıçağı traktörler kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları için hazır.
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Trabzonspor 17 26
8. Karagümrük 17 24
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 17 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Leicester City 17 32
4. Everton 17 32
5. Tottenham 16 29
6. Man City 15 29
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 17 22
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12