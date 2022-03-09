Karla mücadele ekipleri göreve hazır

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent genelinde etkisini göstermesi beklenen kar yağışı öncesi tüm hazırlıklarını yaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, beklenen kar yağışı öncesi tüm ilçelerde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları için ekiplerini oluşturdu ve hazırlıklarını tamamladı. Büyükşehir, 12 ilçede 91 noktada 220 araç 650 personelle karla mücadeleye hazır. Karla mücadele için hazır bekleyen ekipler, gece ve gündüz olmak üzere iki vardiya çalışacak. Kentin başta ana caddeleri olmak üzere tüm ilçeler ve köy yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yapacak ekipler, yollarda kapanma ve buzlanma olmaması için çalışacak. Köylerde ise Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan traktör kar bıçaklarıyla yollarda kar küreme çalışması yapılacak. Köy muhtarları koordinatörlüğünde 24 traktöre takılan traktör kar bıçaklarıyla köy yolları sürekli açık tutulacak.