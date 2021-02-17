Karda yolda kalan hastaları sıcak yuvalarına ulaştırdılar

Kent merkezi ve köylerde karla mücadelesini sürdüren İzmit Belediyesi ekipler, yolda kalan hastaların evlerine ulaşmasına yardımcı oldu.

Kocaeli genelinde 3 gündür yoğun şekilde yağan kar İzmit kent merkezi ve köylerini de olumsuz etkiledi. Olumsuz hava şartlarından etkilenen vatandaşların imdadına yetişen İzmit Belediyesi diyalize girmek için hastaneye giden fakat hastaneden evine dönemeyen vatandaşları belediye araçları ile evlerine ulaştırdı. Ekipler ayrıca, hastalanan çocuğunu hastaneye götüremeyen babanın da yardımına koştu. Vatandaştan gelen talep doğrultusunda hastalanan çocuğu evinden alıp hastaneye götüren belediye ekipleri, çocuğun tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar evine götürdü.

Belediye ekipleri son olarak Balören’e giderken yolda kalan cenaze nakil aracına da yardım ederek yoluna devam etmesini sağladı.