Karantinadaki vatandaşlara sıcak yemek yardımı kar yağışında da devam ediyor

Darıca Belediyesi ilçe genelinde Korona virüs testleri pozitif çıkan ve karantinada bulunan vatandaşlara yapılan sıcak yemek yardımı kar yağışında da devam ediyor.

Darıca Belediyesi’nin testleri pozitif çıkan ve karantinada olan vatandaşlara her gün sıcak yemek dağıtımı aralıksız devam ediyor. Kar yağışı ve olumsuz hava şartlarına rağmen sıcak yemek dağıtımını aksatmadan sürdüren Darıca Belediyesi’ne bağlı ekipler, adreslere sıcak yemekleri ulaştırıyor.

Her gün vatandaşların bağışıklık sistemine katkısı olacak şekilde Darıca Belediyesi’nin uzman diyetisyeni gözetiminde hazırlanan yemekler mahallelere göre gruplar halinde paketlenerek hazır hale getiriliyor. 6 araç ve 40 kişiden oluşan ekipler tarafından evlere sıcak yemek servisi gerçekleştiriliyor. Pandemi süreci boyunca yemek dağıtımının devam edeceğini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, zor zamanlarda vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.