Son Dakika
Karantinada olan ailelerin ihtiyaçları ’Alo Evlat’ ekipleri tarafından karşılanıyor
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, Kartepe Belediyesi tarafından kurulan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, vatandaşa 7/24 hizmet vererek Kartepelilerin her türlü ihtiyaçlarını gideriyor.
KOCAELİ 14.12.2020, 14:09
2
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, Kartepe Belediyesi tarafından kurulan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, vatandaşa 7/24 hizmet vererek Kartepelilerin her türlü ihtiyaçlarını gideriyor.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde Kartepe Belediyesi’ne bağlı kurulan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri, ilçe genelinde özellikle korona virüs sebebi ile karantinada olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü, ilçe genelinde Kartepelilerin ilaç, alışveriş, muayene gibi bir çok ihtiyacını gideriyor. Özellikle Covid-19 salgını dolayısıyla karantina altında olan ailelere Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri destek veriyor.Kartepe genelinde dezenfektan çalışmalarına aralıksız devam edilirken, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Covid-19 genelgelerinin taviz verilmeden uygulandığını belirten Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Alo Evlat Sağlık Kulübümüzün çalışmaları herkesin taktirini kazanmıştır. Ülkemizde görülmeye başlanan Covid-19 salgının başlamasından bu yana özveriyle hizmet veren ekip arkadaşlarımızdan Allah razı olsun” dedi.
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|11
|13
|16. Gençlerbirliği
|11
|11
|17. Sivasspor
|10
|10
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. Samsunspor
|13
|21
|8. Bursaspor
|14
|20
|9. İstanbulspor
|11
|18
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|12
|14
|13. Boluspor
|13
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü