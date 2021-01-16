Karantina süresince evde alınacak önlemler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Covid-19 testi pozitif çıkmış kişilerin yapması gerekenleri ve karantina sürecinde alması gereken tedbirler için bilgi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs ile mücadeleye devam ediyor. Bu kapsamda, Covid-19 testi pozitif çıkmış kişilerin yapması gerekenler ve bu kişilerin aile üyelerinin karantina sürecinde alması gereken tedbirler hususunda vatandaşlar bilgilendiriliyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü, Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin ve bu kişiler ile bir arada yaşayan aile bireylerinin karantina sürecinde alması gereken tedbirler hususunda bir bilgilendirme hazırladı.

Bilgilendirmede testi pozitif çıkmış olan hastanın öncelikle maske takması, kendi izolasyonunu sağlaması, evden çıkmaması ve kesinlikle ziyaretçi kabul etmemesi gerektiği vurgulandı. Hasta olan bireyin izolasyonu sağlanamıyorsa, sık sık havalandırılabilen bir odada hasta ile diğer aile üyeleri arasında 3-4 adım mesafe olacak şekilde hastanın konumlandırılması gerektiği söylendi.

Bilgilendirmede ayrıca hastanın, hekimin önerdiği şekilde ilaçlarını tam saatinde almasının sağlanmasına, dengeli ve düzenli beslenmesine, uykusuna, dinlenmesine ve bol miktarda sıvı tüketmesine dikkat edilmesi gerektiği ifade edildi. Tedbir bakımından hastanın mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanması, eğer bu durum mümkün değilse bu ortamların her kullanımdan sonra sulandırılmış çamaşır suyuyla dezenfekte edilmesi, kullanacağı bardak, tabak, çatal, kaşık, havlu benzeri eşyaların mümkünse tek kullanımlık olması, ortak kullanılacaksa her kullanımdan sonra bol deterjan ve suyla yıkanması gerektiğine yer verildi. Ayrıca elle sık temas edilen yerlerin; kapı ve pencere kollarının, televizyon ya da klima kumandalarının, prizlerin dezenfekte edilmesinin gerektiği ifade edildi. Havlu, çarşaf, yastık kılıfı, nevresim ve kıyafetlerini çamaşır makinasında 60-90 derecede normal deterjan ile yıkamak da önemle belirtildi.

Hastanın durumunda belirgin bir kötüleşme gözlenmesi halinde ise hekime haber verilmesi, hasta dışında ayrıca diğer aile üyelerinin de sağlık durumlarının takip edilmesi; kendilerinde ateş, öksürük, halsizlik, ishal veya solunum sıkıntısı olması durumunda sağlık kurumuna başvurulması gerektiği vurgulandı.