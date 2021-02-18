Karamürsel’in köylerinde ’melisa’ bitkisi yetiştirilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği (TABİP) projesi kapsamında, Karamürselli çiftçilere oğul otu (melisa) hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.

Büyükşehir, Karamürsel’in İnebeyli Mahallesi’nde oğul otu (melisa) sunumu gerçekleştirdi. Karamürsel Köy Konağı’ndaki sunuma Akçat, İnebeyli, İhsaniye ve Çamdibi muhtarları ile çiftçiler katıldı. Büyükşehirin projesi ile köylerde ekonomik girdisi yüksek ürünlerin yetiştirilerek kırsal alanların tekrar cazibe merkezi haline gelmesi ve ekonomiye kazandırılması amaçlanıyor. Alım garantili sözleşmeli üretim yapılacak olan proje kapsamında Karamürsel köylerinde oğul otu yetiştiriciliği teşvik edilecek.

Üretimine başlanan tıbbi aromatik bitkilerin fide dikiminden hasat ve pazarlamaya kadar tüm aşamaları yerinde incelenerek, büyükşehir personeli tarafından danışmanlık hizmeti verilecek. Çiftçi ile ziraat mühendislerinin işbirliği ile doğal çapalama, gübreleme ve ilaçlama ile oğul otu tarlaları hasada hazır hale getirilecek ve yapılan her uygulanma sonrası çiftçiye hak ediş düzenlenecek.