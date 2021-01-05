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Karamürsel Köprülü Kavşağında tünel kazısına başlandı
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında, tünel kazı çalışmalarına başlandı.
KOCAELİ 05.01.2021, 15:21
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında, tünel kazı çalışmalarına başlandı.
D-130 Karayolunun Karamürsel geçişine, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağında yan yolların tamamlanmasının ardından tünel kazısına başlandı. Ulaşıma büyük kolaylık sağlayacak battı-çıktı 19 metre genişliğinde 296 metre kapalı kesite sahip olacak. Tünel yapımı için gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, 100 bin metreküp yaklaşık 10 bin kamyon hafriyat çıkarılacak.Çalışmaların tamamlanmasıyla şehirlerarası yolcu ve lojistik taşımacılığın önemli güzergahlarından biri olan Karamürsel’de, kent içi trafiğin yanı sıra şehirlerarası ulaşım da rahatlayacak.
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