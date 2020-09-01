Karamürsel Akpınar Köy yoluna konfor geldi

Karamürsel ilçesi Akpınar Köyü Değirmenler Mahallesi’ni ana yola bağlayan bin 170 metrelik yolda, yol konforu için üst yapı çalışması yapıldı.

Şehir merkezlerindeki yolların yapım onarımına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerin yollarının da yapım ve onarımına özen gösteriyor. Bu kapsamda Karamürsel ilçesi Akpınar Köyü Değirmenler Mahallesini ana yola bağlayan bin 170 uzunluğundaki yol, gerekli hazırlıkların ardından asfaltlanarak konforlu ulaşım için Büyükşehir ekipleri tarafından hazır hale getirildi. Çalışma ile yola 4 bin 836 bin ton PMT malzeme serimi yapılarak, temel malzeme serimi sonrasında yola 2 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

Vatandaşlar yapılan çalışma ile daha konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayacaklarını belirterek Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.