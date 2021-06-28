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Karadenizliler Mahallesi’ne modern spor alanı

İlçede spor kültürü oluşturmak, sağlıklı ve zinde bir gençlik için yatırım ve hizmetlerini sürdüren Başiskele Belediyesi, kente yeni ve modern spor alanları oluşturmaya devam ediyor.

KOCAELİ 28.06.2021, 16:11
Karadenizliler Mahallesi’ne modern spor alanı

İlçede spor kültürü oluşturmak, sağlıklı ve zinde bir gençlik için yatırım ve hizmetlerini sürdüren Başiskele Belediyesi, kente yeni ve modern spor alanları oluşturmaya devam ediyor.

Başiskele Belediyesi, vatandaşların talepleri ve mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda geçen aylarda Karadenizliler Mahallesi Ermiş Sokak’ta projelendirilen futbol ve basketbol sahasındaki çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Yaklaşık 2 bin metrekarelik alana inşa ediliyor. Alanın bahçe duvar çalışmasını tamamlayan ekipler, 450 metrekarelik futbol sahasını ve 200 metrekarelik basketbol sahasının demir direkleri dikilirken zemin çalışmalarına başladılar.

Yeşil alanlar ve dinlenme alanlarının da yer alacağı proje tamamlandığında bölge sakinlerinin hem güvenle spor yapabileceği hem de dinlenebileceği cazibe merkezi olacak.
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