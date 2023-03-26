Karaabdülbaki’ye futbol sahası

İzmit ilçesine bağlı Karaabdülbaki köyüne futbol sahası inşa ediliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Spor Kenti Kocaeli" temasıyla spora ve sporcuya destek veriyor. Bu çerçevede, belediye ekipleri İzmit ilçesine bağlı Karaabdülbaki köyüne futbol sahası kazandırıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığınca yapılan futbol sahası 20.4 x 30.4 metre ebatlarında olacak. 620 metrekare sentetik çim çalışmalarının tamamlandığı sahanın etrafı 610 metrekare ve 6 metre yüksekliğinde tel çitle çevriliyor. Sahanın yakın zamanda hizmete girmesi planlanıyor.