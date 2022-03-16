Kar yağışı sebebiyle bozulan yollar tamir ediliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ardından asfalt ve kaldırımlarda meydana gelen çukur, çökme ve bozulmaların araçlara zarar vermemesi için tamiratlara başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yaya ve araç güvenliğini sağlamak için yol ve kaldırımlarda iklim koşulları veya ağır tonajlı araç geçişleri sebebiyle meydana gelen bozulmaları onarım yaparak gideriyor. Asfalt ve kaldırımlarda meydana gelen çukur, çökme ve bozulmaların araçlara zarar vermemesi için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda, İzmit Yeşilova kapalı pazar sokağında bozulma meydana gelen parke ve bordürlerin tamiri yapıldı. İzmit Malta Mahallesi ve İzmit Mimar Sinan Caddesinde asfaltta oluşan bozulma da onarıldı.