Kar üstünde sucuk ekmek keyfi

Körfez Belediyesi, İlimtepe Mahallesi ve köy bölgelerinde özel bir etkinlik düzenledi. Karın tadını çıkartmak için İlimtepe Mahallesine gelen Körfezliler, belediyenin ikramı olan sucuk ekmekle keyifli anlar yaşadı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, karla mücadele çalışmalarını yerinde görmek amacıyla İlimtepe Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Şener Söğüt, İlimtepe Mahallesi sakinlerine bir de sürpriz yaptı. Yoğun kar yağışı altında bölgeye tezgah kuran belediye ekipleri, karın tadını çıkaran vatandaşlara sucuk ekmek dağıttı. Karın üzerinde kurulan mangalda hazırlanan sucuk ekmeklerden bazılarını İlimtepelilere elleriyle dağıtan Başkan Söğüt, gençlerle ve yetişkinlerle sohbet etti, çocuklarla da kartopu oynadı.