Kanserden korunmanın yolları bu seminerde anlatılacak

Dünya Kanser Günü dolayısıyla, kanserden korunmanın yollarını anlatmak, farkındalığı yükseltmek, tanı ve erken tedavinin önemini vurgulamak amacıyla İzmit Belediyesi’nde seminer düzenlenecek.

İzmit Belediyesi ev sahipliğinde, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla farkındalık semineri düzenlenecek. 3 Şubat Cuma günü Saat 10.00’da başlayacak seminerde, KOÜ Tıp Fakültesi Dekanı Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan, KOÜ Radyasyon Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Binnaz Sarper, KOÜ Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şener GEZER konuşmacı olacak. İzmit Belediyesi meclis salonunda yapılacak seminerde kansere yönelik farkındalığı artırmak için erken tanı ve tedavinin önemi, kanserden korunmanın yolları ve tarama yöntemleri gibi konularda katılımcılar bilgilendirilecek.