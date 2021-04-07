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Kanser hastalarına ücretsiz psikolojik destek

İzmit Belediyesi kanserle mücadele eden hasta ve hasta yakınlarına psikolojik destek vermek için çalışmalara başladı.

KOCAELİ 07.04.2021, 16:30
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Kanser hastalarına ücretsiz psikolojik destek

İzmit Belediyesi kanserle mücadele eden hasta ve hasta yakınlarına psikolojik destek vermek için çalışmalara başladı.

Halkın kanser ve kanserden korunma konusunda farkındalığını artırmak için her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenleniyor. İzmit Belediyesi ‘Ulusal Kanser Haftası’ etkinlikleri kapsamında kanser hastaları ve yakınlarına yönelik ücretsiz psikolojik destek hizmeti vereceğini duyurdu. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı psikologlar Betül Bulut ve Kerim Alp hazırladıkları video ile kanserle mücadele eden herkesi randevu alarak görüşmeye davet etti. Hastalık sürecindeki psikolojik etkilerin önemine dikkat çeken Psikolog Betül Bulut,“Kansere yakalanan kişi ve çevresi oldukça zor süreçten geçiyor. Bu süreçte fiziksel etkiler kadar psikolojik etkilerin de önemli olduğunu biliyoruz. Destek olmaya hazırız” dedi.

Kanser hastalarına ve yakınlarına seslenen psikolog İlter ise “1-7 Nisan Kanser Haftası’nda bu hastalıkla mücadele eden tüm vatandaşlarımızın yanınızdayız. Açılan telefon hattından randevu alarak ücretsiz danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirler” diye konuştu.
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