Kocaeli’de, Türkan Kandıralı, Altan Gözetlik ve Ergün Şenlendirici’nin katılacağı gecede, Kandıra’nın simgesi klarnet dünyaya tanıtılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra ilçesiyle özdeşleşen klarneti dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. 21 Ağustos Pazar günü Türkiye’nin en önemli klarnet ustalarının katılacağı Klarnet Gecesi düzenlenecek. Etkinlik Kandıra Kent Meydanı’nda 21.00’de başlayacak. Geceye, Kandıra’dan çıkarak Türkiye’nin gönlünde taht kuran merhum klarnet ustası Mustafa Kandıralı’nın kendisi gibi klarnet sanatçısı olan yeğeni Türkan Kandıralı katılacak. Ayrıca yine klarnet sanatçısı Altan Gözetlik ve Hüsnü Şenlendirici’nin oğlu Ergün Şenlendirici de festivalde sahne alacak. TRT Sanatçısı Ayşe Ekiz ise Klarnet Gecesi’nde vokal yapacak.