Kandıra’nın göletlerine 15 bin adet yavru sazan balığı salındı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan göletlere "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında göletlere 15 bin adet yavru sazan balığı salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ”Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Kocaeli’nin Kandıra ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kocakaymaz, Arıklar ve Safalı göletine 15 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı. Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın, Su Ürünleri Mühendisleri Eyüp Yaşar ve Asiye Yalın, Balık Teknolojisi Mühendisi Ebubekir Tunç tarafından toplamda 15 bin adet yavru sazan balığı su ile buluşturuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, balıklandırma çalışmaları ile başta amatör balıkçılık olmak üzere iç sularda kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlayacağını belirterek vatandaşlara yasaklara uyulması konusunda çağrıda bulundular.