Kandıralı çocuklar, tatilde fındık toplayan ailelerine yardım ediyor

KOCAELİ (İHA) – Kandıra’da yaşayan çocuklar, yaz tatilini fındık toplayan ailelerine yardım ederek okul harçlıklarını çıkarıyor.

Kocaeli’nin deniz tatili mekanlarından olan Kandıra sahilleri de tatilcilerle dolup taşarken, fındık üreticileri de bahçelerinde mahsüllerini toplamaya devam ediyor. Yılın en sıcak ayı olan Ağustos’ta fındık bahçelerine inen ailelerin çocukları da çalışmalara yardım ediyor. Denize gitmek için fındığın bitmesini bekleyen çocuklar hem ailelerine katkı sağlıyor hem de üretime katılıyor. Bu yıl fındığın az olduğunu söyleyen fındık üreticileri ise, 22 liradan açıklanan fındık alım fiyatına umutlarını bağladı.

Öte yandan okulların ay sonunda açılacak olmasından dolayı Ziraat Odası’nın önerdiği takvimden önce bazı çiftçilerin fındık hasadına başlamasının fındıkta randıman kaybına neden olduğu öğrenildi.