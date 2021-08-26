Kandıra’daki göletlere 64 bin yavru sazan bırakıldı

Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce göletlere 64 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında 2021 yılı için Kandıra sınırları içerisinde bulunan Kocakaymaz (Ütük), Arıklar ve Safalı göletlerine Kandıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce 64 bin yavru sazan balığı bırakıldı. Su ürünleri mühendisi Eyüp Yaşar ve Melis Bilir Güzel ile birlikte balık bırakma programına katılan

Kandıra Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ercan Aydın, "Bakanlığımızca yürütülmekte olan iç su kaynaklarımızın balıklandırma çalışmalarının başta amatör balıkçılık olmak üzere iç sularda kaynakların sürdürülebilirliğine katkı sağlamasını amaçlıyoruz" dedi.