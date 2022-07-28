banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Nesine.com, Beşiktaş’a sponsor oldu
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Benzine indirim geldi!
Benzine indirim geldi!
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları

Kandıra’da 9 güzergahta üstyapı çalışması başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra ilçesine bağlı 9 güzergahta asfaltlama çalışmasına başladı.

KOCAELİ 28.07.2022, 10:59
Kandıra’da 9 güzergahta üstyapı çalışması başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra ilçesine bağlı 9 güzergahta asfaltlama çalışmasına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin turizm destinasyonlarından Kandıra’da üstyapı çalışmışlarına başladı. Selimköy-Ömerli arası 900 metre uzunluktaki yolla başlanan asfaltlama çalışmaları, 8 güzergahın daha asfaltlanmasıyla sürecek. 330 gün sürmesi planlanan yol yapım işi çerçevesinde 9 güzergahta 26 bin 610 ton binder asfalt, 57 bin 140 ton plent miks temel ve 2 bin ton da bakım-onarım çalışmaları için asfalt kullanılacak. Büyükşehir, Kandıra Ferizli-Köseli, Hatipler-Ağva, Bollu-Kalıncak, Sarığazi-Kaynarca, Tatarahmet, Pirceler-Kıssalar, Goncaaydın-Develi, Bozburun-Kanatlar yollarında asfaltlama yapacak.

Yorumlar (0)
29°
açık