Kandıra’da 9 güzergahta üstyapı çalışması başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kandıra ilçesine bağlı 9 güzergahta asfaltlama çalışmasına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin turizm destinasyonlarından Kandıra’da üstyapı çalışmışlarına başladı. Selimköy-Ömerli arası 900 metre uzunluktaki yolla başlanan asfaltlama çalışmaları, 8 güzergahın daha asfaltlanmasıyla sürecek. 330 gün sürmesi planlanan yol yapım işi çerçevesinde 9 güzergahta 26 bin 610 ton binder asfalt, 57 bin 140 ton plent miks temel ve 2 bin ton da bakım-onarım çalışmaları için asfalt kullanılacak. Büyükşehir, Kandıra Ferizli-Köseli, Hatipler-Ağva, Bollu-Kalıncak, Sarığazi-Kaynarca, Tatarahmet, Pirceler-Kıssalar, Goncaaydın-Develi, Bozburun-Kanatlar yollarında asfaltlama yapacak.