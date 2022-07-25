Kandıra karpuzu festivalle tanıtılacak

Kandıra Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından coğrafi işareti alınan Kandıra karpuzu için, 28 Ağustos’ta festival düzenlenecek. İlk olma özelliği taşıyan festivalin geleneksel hale gelmesi için çalışma yapılacak.

Geçtiğimiz sene Kandıra Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından coğrafi işareti alınan Kandıra karpuzuna olan ilgi her geçen gün büyüyor. Kandıra’nın karpuz yetiştiriciliğiyle öne çıkan mahallelerinden biri olan Döngelli’de yeni bir heyecan başladı. Döngelli Muhtarı Barış Yaşar ve üreticilerin verdiği kararla 28 Ağustos tarihinde Karpuz ve Tarım Festivali düzenlenecek. İlk olma özelliği taşıyan festivalin, gelenekselleşmesi için çalışma yapılacak. Festivalde Kandıra ve Kandıra karpuzunun tanıtılmasının yanı sıra çeşitli eğlenceler de organize edilecek.

Döngelli Mahallesi Muhtarı Barış Yaşar, "Festivalimiz Kandıra’da bir ilk olacak. Daha önce hiç yapılmamış bir şey. Döngelli Muhtarlığı olarak gençlerimizle birlikte bir karar aldık ve her yıl yapmaya karar verdik. Yoğun bir katılım bekliyoruz. Çünkü vatandaşlarımız böyle etkinliklere hasret kaldı. Amacımız, karpuzumuzu, Kandıra’mızı, mahallemizi tanıtabilmek" diye konuştu.