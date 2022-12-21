Kamyondan kaçak alkol çıktı

Kocaeli’de durdurulan bir kamyon içerisinden 38 şişe kaçak viski ele geçirildi.

Kocaeli’de şüpheli bir kamyon polis tarafından durduruldu. Kamyonda yapılan detaylı arama sonucunda kaçak yollarla yurda sokulmuş şişe halinde alkol bulundu. Aramada 38 şişe viskiye el konulurken konuyla ilgili kaçakçılık suçundan gözaltına alınan şahsa adlı işlem başlatıldı.