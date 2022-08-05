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Kaldırım yenileme çalışmaları başladı

İzmit Belediyesi Kavaklar Caddesi’nde zamanla deforme olan kaldırımları yenilemeye başladı.

KOCAELİ 05.08.2022, 18:01
Kaldırım yenileme çalışmaları başladı

İzmit Belediyesi Kavaklar Caddesi’nde zamanla deforme olan kaldırımları yenilemeye başladı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Kavaklar Caddesi’nde zamanla deforme olan ve kullanışa elverişli olmayan kaldırımları yenilemeye başladı. Deforme olan kaldırımların sökümünü tamamlayan ekipler, beton dökme çalışmalarına başladı. Uzunluğu 700 metre, genişliği 1,5 metre olan çift taraflı kaldırımda 315 metreküp beton kullanacak.

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