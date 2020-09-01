Kağıtsporlu karateciler engel tanımadı

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı görme engelli milli sporcuları pandemi sonrası yapılan ilk turnuvada büyük başarı sağladı.

Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgını sebebiyle ara verilen spor müsabakaları kontrollü sosyal hayat ile temasa dayalı olmayan spor branşlarında tekrardan başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor ’un şampiyon işitme engelli karatecileri katıldıkları ilk turnuvadan madalyalar ile döndü. Sakarya ilinde yapılan Türkiye İşitme Engelliler Karate(kata) Şampiyonası’nda Büyükşehir Kağıtspor Kulübü adına Ali Karadağ, Tuba Oruç ve Burak Mert Can katıldı. Karatenin kata dalında devam eden mücadelelerde Büyükşehir Kağıtsporlu sporculardan Ali Karadağ ümit erkekler kata Türkiye Şampiyonu olmayı başardı.

Tuba Oruç Ümit kadınlar kata Türkiye 3.’cüsü, Burak Mert Can büyük erkekler kata Türkiye 2.’cisi olarak kürsüde yer aldı.