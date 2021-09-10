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Kağıtsporlu güreşçiler Süper Ligde mücadele etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un güreşçileri, serbest sitil güreş süper liginde Kocaeli’ni temsilen mindere çıktı.

KOCAELİ 10.09.2021, 10:31
Kağıtsporlu güreşçiler Süper Ligde mücadele etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un güreşçileri, serbest sitil güreş süper liginde Kocaeli’ni temsilen mindere çıktı.


2-5 Eylül tarihlerinde Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen Süper lig Serbest Güreş müsabakalarında Büyükşehir Kağıtsporlu güreşçiler 10 sıklette ter döktü. 2 grup halinde 13 takımın mindere çıktığı mücadelelerde A grubunda mücadele eden mavi beyazlılar grup müsabakalarında Balıkesir BB, Çorum BLD, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Erzurum BB Spor Kulübü, TEDAŞ ve Edirne Trakya Birlik takımlarının sporcuları ile mücadele etti.


Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor’un güreşçileri grup maçlarında gösterdiği başarılı performans ile grubu 3. olarak tamamlayıp, çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı. Şampiyon sporcular çeyrek final müsabakalarında minderden mağlup ayrılınca ligi 5. olarak tamamladı.

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