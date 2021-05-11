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Kağıtspor Espor, Ankara Büyükşehir’e acımadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Espor, Zula Süper Lig 7. Sezonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Espor takımını 2-0’lık skorla mağlup etti.

KOCAELİ 11.05.2021, 12:53
Kağıtspor Espor, Ankara Büyükşehir’e acımadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Espor, Zula Süper Lig 7. Sezonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi Espor takımını 2-0’lık skorla mağlup etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Espor Zula Süper Lig ekibi, haftanın ikinci maçında Ankara Büyükşehir Belediyesi (ASKİ) Espor ile karşılaştı. 2 harita üzerinden oynanan lig karşılaşmasında ilk haritayı 10-5’lik skorla kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Espor takımı oldu. İkinci haritada da üstünlüğünü sürdüren Kağıtspor Espor, 10-4’lük skorla maçı kazanarak, 3 puanın sahibi oldu.
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