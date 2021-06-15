Kadınların el emeği ürünleri kazanca dönüşecek

Yavuz Sultan Selim İlkokulu’nda bulunan halk eğitim kursunda incelemeler yapan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Kadın El Emekleri Satış Noktası ile el emeği çalışmalarını değerini bulacak” dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Yavuz Sultan Selim İlkokulu’nda bulunan Halk Eğitim Merkezi Kursu’nu ziyaret ederek, kursiyerlerle sohbet etti. Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarı Aslı Ertik ile birlikte kursiyerleri ziyaret eden Başkan Söğüt, yaptıkları eserleri inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kadın kursiyeleri tebrik eden Başkan Şener Söğüt, “Sizler üretin bizler de bunları satarak ekonominize katkı sağlayabileceğiniz alanlar oluşturalım” dedi.

Kadınlarımızın el emeğini kazanca çevirmeleri için Tütünçiftlik Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda Kadın El Emekleri Satış Noktası’nı hayata geçireceklerini belirten Başkan Söğüt, “Körfezli kadınlarımızın el emekleri, hak ettiği değere kavuşuyor. Hem merkezi noktada hem de sahil bölgelerimizde satış üniteleri koyacağız” diye konuştu.