Kadınların el emeği ürünleri için satış noktası yapılıyor

Gölcük’te kadınların el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sunmalarını sağlamak amacıyla, Örcün Sultan Baba’da el emeği ürün satış noktası yapımı başladı.

Gölcük Belediyesi ilçede yaşayan kadınlara yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Kadınların el emeği ürünlerini satarak ev ekonomilerine katkı sunabilmeleri hedefiyle Gölcük Belediyesi tarafından Örcün Sultan Baba’da el emeği ürün satış noktasının yapımına başlandı. Örcün Sultan Baba’da yeniden ihya edilen Osmanlı Tarihi Hamamı’na kurulan Hattat Ali Vasfi İzmidî Hüsn-i Hat Müzesi, Sultan Baba Mescidi, mesire alanı, sultan kafe, oyun parkı ve çevre düzenlemesi yanında, çalışmaların sürdüğü projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Satış noktası tamamlandığında, GÖLMEK Kursları’nda el emeği ürünlerini üreten kadınlar, bu alanda satış yapabilecek.